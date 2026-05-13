Türkiye Kültür Yolu'nda Yeni Durak Belli Oldu! İlk Kez Eskişehir'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl ilk kez Eskişehir’i festival rotasına dahil ediyor. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir hareketlilik kazandıracak. Porsuk Çayı etrafında şekillenen şehir yaşamı, tarihi Odunpazarı evleri, çağdaş müzeleri, güçlü kültür-sanat altyapısı ve genç nüfusuyla öne çıkan Eskişehir, festival süresince ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak. Anadolu’nun köklü tarihini modern şehir kültürüyle buluşturan Eskişehir; yaşayan sokakları, sanatla iç içe kamusal alanları ve dinamik atmosferiyle festivalin en özel duraklarından biri olacak.