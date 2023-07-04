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Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek

Yunanistan'da gündem ANKA-3 oldu. ANKA-3'ün 'insansız tanker uçağı'na dönüştürülecek olması tedirginliğe yol açtı. Türkiye'nin İHA'larında Yunanistan'ı düşündürecek büyük değişiklik yaptığını yazan Yunan basını, 'Türkiye Ege denilen hassas sahada bir başka yetenekli silaha sahip oluyor' denildi.

Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Ekleme: 4.07.2023 - 15:32 Güncelleme: 4.07.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
İnsansız hava aracı ANKA-3'ün 'insansız tanker uçağı' olarak kullanılacak olması Yunanistan'da endişeye neden oldu. İnsansız hava araçlarına yeni soluk getiren Türk savunma sanayisi birçok özelliği ile öne çıkan ANKA-3'e yeni bir kabiliyet kazandırmayı hedefliyor. İlk uçuşuna çok az bir zaman kala ANKA-3, Türkiye'nin ilk 'insansız tanker uçağı' olacak. Türkiye, radar kesit alanı çok düşük olan ANKA-3 ile dünyada bu kabiliyete sahip sayılı ülkelerden olmakla kalmayacak, 'cephe hattının gerisinde havadan ikmal' gibi kritik bir görevi insansız araçla yapılabilecek.

Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek

ANA korku saldı
ANKA-3'e 'tanker' görevi kazandırılması ise Yunanistan'da geniş yer buldu. ANKA-3'te yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, 'Türkiye, İHA'larında Yunanistan'ı düşündürecek büyük değişiklik yapıyor' manşeti atıldı. ANKA-3'ün Hürjet ve F-16 ile birlikte çalışabileceği belirtilen haberde, 'Elbette bu yeni insansız hava aracı ile Türkiye, Ege denilen hassas sahada bir başka yetenekli silaha sahip oluyor, bu nedenle ülkemizin buna hazır olması gerekiyor' açıklamasında bulunuldu.

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Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
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