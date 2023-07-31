Yandaş Halk TV açıkladı: İşte CHP'yi bekleyen 4 senaryo

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP'de değişim krizi devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimlerin ardından 'değişim' çağrısını başlatmış ve CHP'nin ileri gelenleri ile Kılıçdaroğlu'na karşı adeta bir darbe toplantısı gerçekleştirmişti.Yaşanan bu krizin ardından CHP'nin geleceği de merak konusu oldu. Kasım'da yapılcak CHP kurultayında genel başkan kim olacak? Bu soruya yanıt CHP yandaşı Halk TV'den geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fonlarını kestiğini açıkladığı Halk TV'nin yazarı, Mehmet Tezkan, CHP'yi bekleyen 4 senaryoyu kaleme aldı.Kurultay'ın Kasım ayında yapılacağı senaryosu üzerine konuşan Tezkan, İmamoğlu'nun aday olup kazanacağı, aday olup kazanamayacağı ya da aday olmayacağı bir senaryo üzerine olabilecekleri anlattı. Öte yandan 4. senaryo olarak da CHP'nin kurultayı yerel seçimler sonrasına bırakabileceğini belirtti.İşte Tezkan'ın yazısının o bölümü:Birinci senaryodan başlayalım…A: Kılıçdaroğlu kazanınca İmamoğlu İstanbul'a döner. İBB için yeniden aday olur.B: CHP İmamoğlu'nu İBB için yeniden aday göstermez.C: İmamoğlu nihai hesaplaşma için yerel seçim sonucunu bekler. İBB'ye aday olmaz köşesine çekilir.D: CHP birçok ilde yerel seçimleri kaybederse Kılıçdaroğlu istifa etmek zorunda kalır. Olağanüstü kongreye gidilir. İmamoğlu genel başkan olur.E: CHP 2019'da kazandığı il ve ilçeleri korur üzerine yenilerini de ekler. Kılıçdaroğlu yerini sabitler. İmamoğlu'nun genel başkanlık düşü bir başka bahara kalır.İmamoğlu kazanırsa CHP yönetimi de külleyin değişir. Yeni yönetim tüm il ve ilçe başkanlarını belirler.Bu durumda…A: seçimden büyük başarıyla çıkılırsa İmamoğlu ikinci Ecevit muamelesi görür…B: Seçimden yenilgi ile çıkılırsa İstanbul, Ankara, Antalya gibi merkezler kaybedilirse. CHP kaynar. CHP seçmeniyle uzun süre barışamaz. Yeni genel başkan adayları çıkar. 2028'deki seçim arifesine kadar sular durulmaz.İl kongrelerinden çıkan delege yapısını gören İmamoğlu aday olmaz. İBB'ye asılır.A: İstanbul'u yeniden kazanır. CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nun yaşı gereği genel başkanlık koltuğunu bırakmasını talep eder. İki yıl içinde değişim sağlanır. İmamoğlu genel başkan olur. 2028 seçimlerine CHP İmamoğlu ile girer.B: İmamoğlu İstanbul'u kaybeder. Faturayı Kılıçdaroğlu'na keser. İnatçılığı yüzünden kaybettiklerini söyleyerek genel başkanlık savaşını başlatır.Parti Meclisi kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyince…A: İmamoğlu İBB'ye aday olur. Seçimi kazanırsa nisan ayında yapılacak kongrede genel başkanlığa adaylığını koyar… Kaybederse Kılıçdaroğlu yüzünden, değişime direndiği için kaybettik diyerek yine aday olur…B: İmamoğlu kızar İBB'ye aday olmaz. Ama bu olasılık çok zayıf! Çünkü, kurultay ertelendi diye İBB adaylığından vazgeçerek İstanbul'u AKP'ye veren veya riske atan kişi CHP'nin başına geçmek için aday olamaz. Bence bu olasılık yok hükmünde…CHP'yi önümüzdeki günlerde bekleyen gelişmeler şimdilik bunlar. Ama siyaset bu bugünden yarına çok şey değişebilir.