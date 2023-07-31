MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru dönemi 24-28 Temmuz tarihleri arasında olacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılmıştı.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılmıştı.