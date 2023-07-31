MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Tercihler ise 3-19 Temmuz arasında yapılmıştı.