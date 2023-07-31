  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef Türkiye'de elemelerde bir ilk yaşandı: Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Popüler yemek yarışması MasterChef All Star tüm heyecanıyla üçüncü hafta da devam ediyor. Bu hafta zorlu yarışmaların ardından eleme gecesinde hiç kimsenin beklemediği bir an yaşandı. Şef Somer Sivrioğlu da dahil olmak üzere yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekleme: 31.07.2023 - 12:08 Güncelleme: 31.07.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Türkiye'de elemelerde bir ilk yaşandı: Yarışmacılar gözyaşlarına boğulduTV8'de izleyicilerle buluşan Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda eden aşçının yaptığı hata geceye damga vurdu.

MasterChef'te bu hafta iki takımdan da eleme adayları çıktı. Eleme adayları olan Mert, Çağatay, Rıfat, Tolga, Büşra, Eda ve Batuhan iki etaplı oyunda mücadele etti.

YARATICILIK MÜCADELESİ
Yaratıcılık oyununda yarışmacılar iki üründen tabak yapmaya çalıştı. Yarışmacılara, Yedikule marulu ve kerevit ürünleri verilirken süre 45 dakika olarak belirtildi. Mehmet şef, kerevitte pişirme tekniğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Yedikule marulu ve kerevit ürünlerinden en yaratıcı tabakları yapan ve hayallerine devam eden yarışmacılar belli oldu. En başarılı tabak yapan yarışmacı Tolga oldu. Tolga'dan sonra ikinci tura kalmadan potadan kurtulan yarışmacılar Batuhan ve Mert oldu.

SOMER ŞEF'İN TABAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Son dörde Çağatay, Büşra, Eda ve Rıfat kaldı. Yarışmacılar Somer Şef'in 'Kiraz Yaprağı Sarması' adlı yemeğini yapmaya çalıştı.

KASNAĞI TABAKTA UNUTTU
1 saat sürenin ardından yarışmacılar yemekleri bitirdi. Büşra tabaktan kasnağı çıkarmayı unuttu.

Büşra bu durum karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Eda, Rıfat ve Çağatay Büşra'yı teselli etmeye gitti. Büşra, "Bitsin bugün" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

SOMER ŞEF: HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR GECE
Somer şef, "Hepimiz için zor bir gece. Masterchef tarihinde elemelerde ilk defa bir yarışmacımız tabak değerlendirmesine gerek kalmadan yarışmaya veda ediyor. Aramızda yaptığımız değerlendirmede diğer tabaklarda büyük hatalar dahi olsa içerisinde kasnak unutulan bir tabağı değerlendirmeye alamayacağımızı aramızda konuştuk. Hepinizin üzgün olduğunu biliyoruz, bizler de çok üzgünüz" dedi.
 
BÜŞRA: ÇAĞATAY'IN SESİNİ DUYUNCA FARK ETTİM
Büşra ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir konuşma hazırlamamıştım. Çıkarım diye düşünüyordum aksine. Çağatay'ın sesini duyunca fark ettim kasnak unuttuğumu. Üzgünüm size bir tabak tattıramadığım için. Diğer tabakları da tadamadınız benim yüzümden. Bu sene gerçekten çok istiyordum, istemek yetmiyormuş. Daha çok yemek yapmak istiyordum burada."

YENİ YARIŞMACI BELLİ OLDU
Öte yandan bu haftanın yeni yarışmacısı belli oldu. 2019 yılında finalistlerden biri olan Alican yarışmaya dahil oldu.
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
Mide bulandıran görüntüler infiale neden olmuştu: Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi