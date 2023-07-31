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Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tehlikeli yerlere tırmanmasıyla bilinen Daradevil lakaplı ünlü fenomen Remi Lucidi, Hong Kong'daki gökdelenin tepesine tırmandığı sırada yapıdan düşerek hayatını kaybetti. Lucidi'yi en son gören kat hizmetlisi fenomenin nasıl yardım istediğini anlattı.

Ekleme: 31.07.2023 - 11:17 Güncelleme: 31.07.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş
Tehlikeli kuleler, gökdelenler, vinçler, köprüler ve hatta belirsiz yapılara tırmanarak ün salmış 30 yaşındaki 'Daradevil' lakaplı sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong'daki 721 fit uzunluğunda bulunan gökdelenin tepesinden düşerek hayatını kaybetti.

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi, düşüşünden önce bulunduğu Tregunter Kulesi'nin 68. katına ulaşmıştı.

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Yetkililer Lucidi'nin tehlikeyi fark ettiğini; yardım için bir pencereyi tıklattığını ve bir görevlinin onu gördüğünü; ancak yardım gelene kadar düştüğünü ifade etti.

Açıklamaya göre Lucidi binaya akşam saat 6 civarlarında ulaşarak gökdelendeki bir arkadaşını göreceğini ifade etmiş. Gökdelenin 40. katındaki kişi Lucidi'ye tanımadığını ifade edince güvenlik görevlisi fenomeni yakalamaya çalışmış ama başarılı olamamış.

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş


Polisin söylediğine göre Lucidi en son saat 7.38 sularında canlı olarak görülerek bina hizmetlisinden yardım istemiş.

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Resmi olmayan bir kaynağın ABD medyasına verdiği bilgiye göre ünlü fenomenin çatıda mahsur kaldığına inanılıyor. Aynı kaynak polisin ayrıca olay yerinde Lucidi'nin kamerasını da bulduğunu ifade etti.

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Lucidi'nin yakınları ise fenomeni 'Sağlıklı, neşeli ve mutlu' olarak tanımladı. Aynı zamanda yakınları yaşadıkları üzüntüyü de dile getirdi.

Bir gökdelen çalışanı ise ölümünden kısa süre önce Lucidi ile konuştuğunu iddia ederek, 'Bana bir sonraki durağının Hong Kong'da bir dağ tırmanışı oladuğunu söyledi' dedi.



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