Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tehlikeli kuleler, gökdelenler, vinçler, köprüler ve hatta belirsiz yapılara tırmanarak ün salmış 30 yaşındaki 'Daradevil' lakaplı sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong'daki 721 fit uzunluğunda bulunan gökdelenin tepesinden düşerek hayatını kaybetti.Sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi, düşüşünden önce bulunduğu Tregunter Kulesi'nin 68. katına ulaşmıştı.Yetkililer Lucidi'nin tehlikeyi fark ettiğini; yardım için bir pencereyi tıklattığını ve bir görevlinin onu gördüğünü; ancak yardım gelene kadar düştüğünü ifade etti.Açıklamaya göre Lucidi binaya akşam saat 6 civarlarında ulaşarak gökdelendeki bir arkadaşını göreceğini ifade etmiş. Gökdelenin 40. katındaki kişi Lucidi'ye tanımadığını ifade edince güvenlik görevlisi fenomeni yakalamaya çalışmış ama başarılı olamamış.Polisin söylediğine göre Lucidi en son saat 7.38 sularında canlı olarak görülerek bina hizmetlisinden yardım istemiş.Resmi olmayan bir kaynağın ABD medyasına verdiği bilgiye göre ünlü fenomenin çatıda mahsur kaldığına inanılıyor. Aynı kaynak polisin ayrıca olay yerinde Lucidi'nin kamerasını da bulduğunu ifade etti.Lucidi'nin yakınları ise fenomeni 'Sağlıklı, neşeli ve mutlu' olarak tanımladı. Aynı zamanda yakınları yaşadıkları üzüntüyü de dile getirdi.Bir gökdelen çalışanı ise ölümünden kısa süre önce Lucidi ile konuştuğunu iddia ederek, 'Bana bir sonraki durağının Hong Kong'da bir dağ tırmanışı oladuğunu söyledi' dedi.