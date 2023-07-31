  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesinin ardından toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 13 liraya yükseldi.

İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
Ekleme: 31.07.2023 - 13:15 Güncelleme: 31.07.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor.

Bu süreçte ise vatandaşlar en çok toplu ulaşım zamlarından yakınıyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunuldu.

Oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelendi.

Yüzde 48 zam kabul edildi
Süreç devam ederken bir zam da CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Belediye tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.

Son yapılan toplantıda ise zam kararı alındı.

Tam biniş 13 lira oldu
Bu karara göre 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.

60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

GREV VAR!

Öte yandan İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.

625 çalışanı ilgilendiren toplantıda, tarafların 11 madde üzerinde anlaşmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen işçiler, sabah saat 05.00'ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indirdi, seferleri durdurdu.
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
Mide bulandıran görüntüler infiale neden olmuştu: Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklık 4-7 derece artacak... Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Ödeme yapmayan hakkını kaybedecek

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

Twitter'dan (X) para kazanmak için gerekli şartlar belli oldu

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

20 gezegeni yutacak büyüklükte: Türk öğretmen kaydetti daha önce böylesi hiç görülmedi

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Korkunç son! Ölüme meydan okuyan ünlü fenomen böyle yardım istemiş

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi