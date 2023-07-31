İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi

Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor.Bu süreçte ise vatandaşlar en çok toplu ulaşım zamlarından yakınıyor.Geçtiğimiz hafta içinde Megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunuldu.Oy birliğinin sağlanamaması nedeniyle toplantı ağustos ayına ertelendi.Süreç devam ederken bir zam da CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.Belediye tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.Son yapılan toplantıda ise zam kararı alındı.Bu karara göre 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi.60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.Öte yandan İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.625 çalışanı ilgilendiren toplantıda, tarafların 11 madde üzerinde anlaşmadığı öğrenildi.Bunun üzerine harekete geçen işçiler, sabah saat 05.00'ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indirdi, seferleri durdurdu.