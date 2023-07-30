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İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Ekleme: 30.07.2023 - 13:40 Güncelleme: 30.07.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.
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