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Bakan Mehmet Özhaseki, Malatyalı depremzedelere ziyaretini paylaştı

'Yerinde Dönüşüm' projesinin temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatyalı depremzedelerle bir araya geldi. Özhaseki o anları paylaşarak, "Her bir vatandaşımız Allah sizden razı olsun diyene kadar afet bölgesinden ayrılmayacağız" dedi.

Ekleme: 30.07.2023 - 13:55 Güncelleme: 30.07.2023 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mehmet Özhaseki, Malatyalı depremzedelere ziyaretini paylaştı
Depremzedeler unutulmuyor...

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketinin izlerini silmek için mücadelesini sürdürüyor.

Büyük yıkımların ve unutulmaz acıların yaşandığı depremde, 11 kent adeta yerle bir oldu.

Yurdun dört bir yanından vatandaşın seferber olduğu bölgede, devlet ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Öyle ki iş makineleri bölgede büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Bir yandan enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı sürerken, bir yandan da afet konutları hızla yükseliyor.

Afetzedeler için 'Yerinde Dönüşüm' projesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '1 yıl içerisinde tamamlanma' sözü verdiği konutlar, yöresel mimariye uygun şekilde inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, çalışmaları yerinden takip ediyor.

Öyle ki, geçtiğimiz günlerde afetzedeler için yeni bir proje hayata geçirilmiş, müjdeli haberi de Bakan Özhaseki duyurmuştu.

'Yerinde Dönüşüm' ile faizsiz kredi ve hibe desteğinin verileceği proje, vatandaşlara adeta nefes oldu.

Projenin ilk temeli ise dün Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda atıldı.

"Her bir vatandaşımız sağlam yuvalarına kavuşana kadar ayrılmayacağız"
Temel atma töreninin ardından depremzedeleri ziyaret eden Özhaseki, o anları sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü görmek bizim için her şeye değer.

Depremden etkilenen bölgelerimizdeki her bir vatandaşımız sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşana kadar ve "Allah sizden razı olsun." diyene kadar afet bölgesinden ayrılmayacağız.

Malatya Kuyulu Köy Evleri.
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