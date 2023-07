İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da katliam yaptı: 5 Filistinli şehit oldu 27 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.



İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7'si ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.



İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.



İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.



Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.



İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.



İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.



İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.



El-Bire'de bir Filistinli başından vurularak şehit edildi

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.



İsrail ordusundan açıklama

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin'e düzenlenen hava saldırısında, "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.



Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'in Cenin saldırısına tepki

Hamas ve İslami Cihad, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının sonuçlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını duyurdu.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'nda akan kanın her açıdan geleceğin aşamalarını belirlediğini vurguladı.



Heniyye, "Halkımız ve direnişi, her yerde bu düşmanlığa nasıl karşılık vereceğini bilir." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın Basın Sözcüsü Hazım Kasım da Cenin'e yönelik bu türden kapsamlı saldırıların hiçbir şekilde hedefine ulaşamayacağını belirtti.



Cenin'de yaşananların sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Kasım, "İşgalcinin suçlarına rağmen Cenin devrimine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur." ifadelerine yer verdi.



"Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.



Ebu Rudeyne, Filistin halkının güvenlik ve istikrarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"İşgal hükümeti ve onun terörist yerleşimcileri tarafından işlenen tüm bu suçlar, güvenlik ve istikrarı sağlayamayacak. Filistin halkı güven ve istikrarı hissetmediği sürece İsrail de güven ve istikrarı hissetmeyecek."



Ebu Rudeyne, uluslararası toplumu "utanç verici sessizliğini" bozmaya, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmaya ve Tel Aviv'in tüm bu suçlardan sorumlu tutulması için ciddi adımlar atmaya çağırdı.



İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da Cenin saldırılarından sonra olabilecek gelişmelerden İsrail'in sorumlu tutulacağı vurgulandı.



Açıklamada, Filistin direnişinin Cenin saldırılarına karşılık vermek için tüm seçenekleri elinde bulundurduğu kaydedildi.