Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor

İzmir'de inşaası tamamlanan, içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı dev sağlık kampüsü Bayraklı Şehir Hastanesi kapılarını vatandaşlara açmak için gün sayıyor. Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olan dev hastaneyi bir günde 75 bin kişi ziyaret edecek. Kentin en sağlam yerine inşa edilen Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan 2 bin 60 yatak kapasiteli sağlık kompleksi bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.

İzmir'in en sağlam yerinde bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin inşaatına 2017'de başlandı. 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyüğü, dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri olma özelliğini taşıyor.Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2 bin 60 tescilli yatak bulunuyor.İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, bin 600 yatan hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.Hastane bin 300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 binin üzerinde sağlık personeline istihdam sağlayacak.Dev sağlık kampüsü vatandaşlara kapılarını açmak ve hasta kabulüne başlamak için gün sayarken, hastaneyi günde 75 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alacak. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı hastanede tıbbi cihazların kurulum işlemleri de sona erdi.300 dönüm de yeşil alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathanenin bulunduğu Bayraklı Şehir Hastanesi AK Parti'nin şehre ve sağlığa kazandırdığına muazzam bir proje oldu.Dev sağlık kompleksiyle sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması, tedavi çeşitliliğinin ülke geneline yayılması, bölgesel gelişimin sağlık alanında tamamlanması ve etkin sağlık hizmetinin sunulabilmesi hedefleniyor.Projede 170 bin 400 metrekare kapalı otopark alanı da yer alıyor.