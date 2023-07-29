Manisa’da jandarmadan kaçak ve sahte içki operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda araması bulunan bir kişi tutuklanırken, 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz Cuma günü 10.00- 15.00 saatleri arasında 'Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte İçki Uygulaması' faaliyeti kapsamında büfe, market, içkili mekanlar ve nargile kafelerde uygulama yapıldı.111 Büfe, 464 Market, 60 İçkili mekân, 8 Nargile Kafede yapılan kontrollerde 2483 şahıs sorgulanarak üst araması yapıldı. Faaliyet sırasında 4 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şahıs gözaltına alındı, 4 şahıs hakkında idari işlem yapılarak toplam 16414 tl idari para cezası uygulandı.Faaliyet sonunda arama kaydı olan 1 şahıs tutuklandı. Yapılan kontrol sonucunda, 450 lt rakı, 2009 lt şarap, 71 ltvotka, 45 lt viski, 3 adet viski kiti, 12 lt etil alkol, 10 lt anason aroması, 325 adet dolu makaron, 200 adet boş makaronekiplerce ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.