'Kazandık' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şok da Meral Akşener'den: Lamı cimi yok kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir.' dedi.Uluborlu ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna ile makamında bir süre sohbet etti.İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'ne katıldı.Akşener, festivalde yaptığı konuşmada, bir tarihçi olarak Uluborlu'nun 5 bin yıllık bir yerleşim alanı, kadim bir kültüre sahip, aynı zamanda şehitlerin ve gazilerin şehri olduğunu bildiğini söyledi.Çiftçi ve köylü kızı olduğuna değinen Akşener, tütünün nasıl yetiştirildiğini, kirazın nasıl toplandığını bildiğini aktardı.Akşener, seçim sürecini geride bıraktıklarını, siyasi anlayışının milletle inatlaşmak olmadığını vurgulayarak, 'Benim siyasi anlayışım millet ne derse başüstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir.' ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylünün enflasyon diye bir derdinin olmadığını belirterek 'Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok, köyde nerede harcayacak para' sözleriyle seçim sonucunu kendince analiz etmişti.Kırsal kesimlerde kendisine az oy çıkmasıyla ilgili sorulan Kılıçdaroğlu, 'Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Bunu da gözlemledik. Bunu biz yapmadı. Bu gözlemi bağımsız kişiler gidip oralarda yapıp bize gönderdiler.' dedi.Akşener konuşmasında, siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu dile getirdi.Akşener, şöyle devam etti:'Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can başüstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek. İYİ Parti olarak bundan sonraki yolculuğumuzu söylüyorum.Bugün buradan benim başlattığım yerel seçimlere ve yerel seçimler sonrası genel seçimlere kadar tekrar milletimizin bağrına, bu defa kapı zili çalarak, köylere giderek, onları dinleyerek, çiftçinin derdinin nasıl çözüleceğini çalışıp iktidara da bunu bildirecek bunun takipçisi olacağız. Her zaman inandığımız siyaset kutuplaştırarak, milleti birbirine düşürerek değil. Seçmen velinimettir, milletimiz velinimettir, onun derdinin çözümü üzerinde bir toz zerresi kadar faydalı olma ahlakına ve edebine sahip olarak yol yürümektir.'Seçim hezimetinin ardından koltuğunu korumak adına durumu perdemelek isteyen Kılıçdaroğlu, '25 milyon insanın oyunu aldık. 25 milyon insanın kullandığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsının. Yüzde 48 demokrasiden yana oy kullanırsa yenilgi olarak kabul edebilir misiniz? Vicdan bunu kabul eder mi?' diyerek ortada bir yenilgi olmadığını öne sürmüştü.