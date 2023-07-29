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Başkan Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti: İftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı’nın 10. gününde Pendik’te bulunan Ali Baba Cemevi’ni ziyaret ederek Alevi dedeleriyle iftarda buluştu.

Ekleme: 29.07.2023 - 01:43 Güncelleme: 29.07.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti: İftar programına katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te, Ali Baba Cem Evinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı

Ziyaretle ilgili AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi'nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun' dedi.

Başkan Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti: İftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Pendik Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Pendik'te Cemevi'ni ziyaret etti: İftar programına katıldı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Belediyemizde ağırlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Daha güçlü ve müreffeh bir Pendik için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.
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