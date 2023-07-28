Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik

8'li koalisyon, defalarca kez toplandı. Hiçbir konuda anlaşmaya varamayan koalisyon ortakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile seçime hazırlandı. Ancak Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, milletin tercihi ile ağır bir yenilgi aldı.Seçimlerin ardından koalisyon karıştı. 'Birleşerek kazanacağız' diyenler, birbirine savaş açtı. Koalisyona son anda dahil olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise gündemi sarsan açıklamalar yaptı.Bir röportajında, 'Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol yaptık. Bize 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım' ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon masasında bomba etkisi yarattı. Herkes, protokolü 'siyasi skandal' olarak yorumladı.CHP sözcüsü Faik Öztrak, protokol iddiasını sert bir dille reddetse de Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında gerçeği açıkladı. 'İki kişinin namusuna teslim edilmiş bir protoküldü. Yaptığımızdan kimsenin haberi yoktu' sözleriyle Öztrak'ı bile yalandı.Bunun üzerine koalisyon ortaklarından birbiri ardına tepki açıklamaları yapıldı. İYİ Parti ve Gelecek Partisi durumu 'ahlak dışı' olarak değerlendirirken Ümit Özdağ 'Anlaşmayı hepsi biliyordu' çıkışı yaptı.İşte koalisyonda yeni bir kriz yaratan gizli protokol hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katılan Ümit Özdağ, ikinci tura kalan seçimde 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar geçen sürecin perde arkasını tek tek anlattı:Normal şartlarda 14'ü gecesi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aranmamız lazımdı. Aranmadık… 15-16-17-18'inde de aranmadık. Cumhur İttifakı daha rahattı tabi onlar bizi aramadı. Sonrasında 3 kez Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmemiz oldu. Biz protokolün üzerinde sözlü olarak çalıştık. Protokol kurumlar arasında gitti geldi. Heyetler arası süren görüşme sonrası genel başkanlar olarak devam ettik ve mutabık kaldık.Onun dışında İçişleri ve 2 bakanlık konusunda anlaştık. O 2 bakanlık konusunda, bakanlıkların isimleri telaffuz edildi. Milli Savunma Bakanlığı konuşuldu. MİT Başkanlığı'nı konuştuk ama yazılı hale getirmedik. Son 3.5 gün kaldı artık imzalanması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı'nı sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadık kamuoyu ile de paylaştık. Ben Twitter'dan da yazdım.Protokolde her şey şeffaf olsun istedim. Fakat neden açıklamadık… Ben Twitter'da CHP Genlik Kolları'nın tweetini paylaştıktan sonra Kemal Bey ile görüşecektik. Protokolü imzalamaya gelirken Kemal Bey'i ortakları taciz etmişler. Baskı altında yanıma geldi.Gerilimin nedeni ilk 7 maddeydi. Ortaklardan bazıları, protokoldeki maddelere karşıydı. Deva'nın ve Gelecek Partisi'nin bunlardan rahatsız olduğunu gördüm.Kemal Kılıçdaroğlu, rica etti 'Bu bakanlığı vurgulamayın' dedi. Ben karşı çıktım… Biz ittifaka dahil olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları arttı. Benim İçişleri Bakanı olacağımı açıklasaydı biz seçimi kazanırdık.Ancak kendi partilerinin yüzde 1'lik katkısı olmayanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını engelleyecek girişimleri oldu.Kemal Kılıçdaroğlu süreci kötü yönetti. Seçimi kazansaydık beni bakan yapardı. Protokolü ortakların bilmediğini düşünmüyorum. Hepsi biliyordu. Deva ve Gelecek saldırı başlatınca İYİ Parti de böyle bir tepki göstermek zorunda kaldı.