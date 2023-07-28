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LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

Küresel sermayenin desteği ile her geçen gün biraz daha büyüyen LGBT terörüne bir tepki de ABD Kongresi'nde geldi. Sözde trans çocuk oturumu yapılan ABD Kongresi'nde konuşan Kongre Üyesi Wesley Hunt, küçük yaştaki çocuklara LGBT dayatmasına karşı çıktı. 'Çocuklarımızı korumalıyız' mesajı veren Hunt, "Eğer biyolojik olarak eşit ve aynı olduğumuzu düşünüyorsanız siz tam anlamıyla kafayı yemişsiniz." ifadelerini kullandı. Öte yandan mağdur bir kız yaşadığı kan donduran süreci anlattı: Çocukluğum mahvoldu…

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ekleme: 28.07.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.07.2023 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
ABD Kongresi sözde trans çocuk oturumuna sahne oldu. Beyaz Saray'da ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla gerçekleştirilen LGBT partisi skandalının ardından sözde trans çocuk meselesi ABD Kongresi'nde konuşuldu. Mağdur bir kız yaşadığı süreci 'Çocukluğum mahvoldu.' sözleri ile açıklarken Kongre Üyesi Wesley Hunt LGBT lobisine çok sert tepki gösterdi.

ÇOCUĞU 'KOBAY' YAPTILAR!

Trans çocuklar hakkında ifadelerin dinlendiği ABD Kongresi oturumunda 12 yaşında erkek olmak için ailesi yardımıyla cinsiyet değiştirmeye başlayıp 16 yaşında pişman olan ve eski cinsiyetine dönen Chloe Cole'un ifadeleri tüyleri diken diken etti.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

SÖZLERİ KAN DONDURDU

Yanlış bedende doğduğuna inandırıldığını ifade eden Cole, güvendiği yetişkinlerin ona ömür boyu geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini belirtti

TIBBİ SKANDAL

'Bugün sizinle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük tıbbi skandallardan birinin kurbanı olarak konuşuyorum' sözleri ile açıklamalarına başlayan Cole,'Sizinle, skandalı sona erdirme cesaretine sahip olmanız ve diğer savunmasız gençlerin, çocukların ve genç yetişkinlerin benim yaşadıklarımı yaşamamasını sağlamanız umuduyla konuşuyorum.' dedi.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

'ÇOCUKLARA YANLIŞ BEDENDE DOĞDUKLARINI SÖYLEMEYİ BIRAKIN!'

'12 yaşındaki çocuklara yanlış bedende doğduklarını, kendi bedenlerini reddetmelerini söylemeyi bırakmalısınız ' ifadelerini kullanan Cole, ergenliğin yetişkinliğe geçiş dönemi olduğunu belirtti.

UZMANIN SKANDAL SORUSU

Ebeveynlerinin cinsiyet disforisi teşhisi koyan bir uzmandan yardım aldığını anlatan Cole, danışmanının ebeveynlerine 'Ölmüş bir kızınız mı yoksa canlı bir trans oğlunuz mu olmasını tercih ederdiniz?' diye sorduğunu ifade etti.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum

'ÇOCUKLUĞUM MAHVOLDU'

New York Post'ta yer alan haberde, Cole'un 'Çocukluğum mahvoldu' ifadeleri aktarılırken vücudunda kalıcı değişikliklerin olduğunu söylediği belirtildi.

KENDİMİ CANAVAR GİBİ HİSSEDİYORUM!

Sesinin sonsuza kadar daha kalın kalacağını, çenesinin daha keskin, burnunun daha uzun olduğunu ifade eden Cole, kemik yapısının kalıcı olarak erkeksileştiğini belirtti. 'Bazen aynaya bakıyorum ve kendimi bir canavar gibi hissediyorum.' dedi.

Cole bütün bunların yanı sıra, menopozal sıcak basmaları ve eklem ağrıları yaşadığını da ifade etti.

'GELECEKTEKİ KADINLIĞIM ELİMDEN ALINDI'

Çift mastektomi ameliyatı olduğunu anlatan Cole, 'Gelecekteki kadınlığımın büyük bir kısmı benden alındı' ifadelerini kullandı.

'Uzmanım aileme ölü bir kızları ya da canlı bir trans erkek çocukları olabileceğini ilk söylediğinde intihara meyilli değildim.' diyen Cole, 16 yaşından sonra intihara meyilli olduğunu ifade etti.

KONGRE ÜYESİ LGBT TERÖRÜNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ABD Kongre üyesi Wesley Hunt, ise bu oturumda 'çocuklarımızı korumalıyız' mesajı verdi.

'KAFAYI YEMİŞSİNİZ'

'4 yaşındaki ve 2 yaşındaki kızlarım biyolojik erkeklerin önünde giyinip soyunmayacak. Bu saçmalık. Eğer biyolojik olarak eşit ve aynı olduğumuzu düşünüyorsanız siz tam anlamıyla kafayı yemişsiniz.' ifadelerini kullanan Kongre üyesi Hunt:

'Kızlarıma kalsa kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde her öğünde ve öğün arasında dondurma yemek isterler. Ancak aklını yitirmemiş bir ülkede çocukların yetişkin kararları veremeyeceğini biliriz. Çünkü ebeveynler olarak bunun onların yararına olmadığını biliriz. Yanıldığımı düşünüyorsanız sorun bende değil. Tüm bu ahmaklığı sona erdirebilmek için 2024'te bu ülkede işleri düzeltmenin bir fırsatı var' dedi.

LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
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