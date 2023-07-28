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Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ekleme: 28.07.2023 - 09:05 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde a kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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