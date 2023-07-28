Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji il il uyardı

İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde a kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.RİZE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık