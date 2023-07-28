Bakan Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yumaklı, "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, "237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.