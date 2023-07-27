Valilik açıkladı! O ilçede denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre, Kocaeli'de sağanak yağış bekleniyor.
Kandıra Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, 'Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz' denildi.
Kandıra Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, 'Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz' denildi.