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Plajda acı son: Bir anda gözden kayboldu… Saatler sonra cansız bedeni bulundu!

İstanbul'da 29 yaşındaki Onur Kutlugün Kısırkaya Plajı'na gitti. Bir süre alkol aldıktan sonra denize girdi. Bir süre gözden kaybolan genç, vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılabildi. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Ekleme: 27.07.2023 - 11:26 Güncelleme: 27.07.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Plajda acı son: Bir anda gözden kayboldu… Saatler sonra cansız bedeni bulundu!Acı olay dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde serinlemek için plaja gelen 29 yaşındaki Onur Kutlugün, sahilde bir süre alkol aldı.

Plajda acı son: Bir anda gözden kayboldu… Saatler sonra cansız bedeni bulundu!

Genç ardından denize girerek yüzmek istedi. Denizin dalgasız ve sığ olduğu anlarda ileriye açılan genç, bağırdıktan sonra bir anda gözden kayboldu.

Sesi duyan vatandaşlar genci kurtarmak için denize girdi. Bir süre denizde aranan genç ardından bulunarak sahile çıkartıldı. Ancak gencin bol miktarda su yutması nedeniyle bilincin kapalı olduğu öğrenildi.

Plajda acı son: Bir anda gözden kayboldu… Saatler sonra cansız bedeni bulundu!

TÜM ÇABALAR RAĞMEN
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Plajda acı son: Bir anda gözden kayboldu… Saatler sonra cansız bedeni bulundu!

Ancak Onur Kutlugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Boğulma sonrası yaşanan panik ise kameralara yansıdı. Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


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