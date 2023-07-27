Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na: Kusura bakmayın protokol varmış

Türk siyaseti son dönemlerin en büyük skandallarından birini yaşadı.14 Mayıs yenilgisinden sonra kapı kapı gezerek destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 28 Mayıs öncesi anlaşma sağlamıştı.28 Mayıs'ta da hezimet yaşanmasının ardından Özdağ, yaptıkları gizli protokolü açıkladı.Kılıçdaroğlu ile bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konularında anlaştıklarını söyleyen Özdağ'ı Kılıçdaroğlu doğruladı.Millet ittifakında büyük tepki çeken itiraftan sonra açıklamalar peş peşe geldi.Gelecek Partisi'nden gelen “Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur.” açıklamasından sonra Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, İsmail Saymaz'a konuştu.Davutoğlu, Özdağ'ın açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ve aralarında geçen konuşmayı anlattı.Davutoğlu, "Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi?" sorularını yönelttiğini söyledi.Davutoğlu aldığı cevabı ise şöyle anlattı:"Yok dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Bağlanmadığı için size getirmedim. Olsa bile benim kontenjanımdandı' dedi.Ben de o akşam, 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da ‘Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. 'Ku­sura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi.Üzüldüm ama birşey söylemedim."