Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, oluşabilecek dalgaya ve boğulma tehlikesine karşı bugün denize girmek yasaklandı.Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "27.07.2023 günü Kandıra ilçesinde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.