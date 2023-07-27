İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyeti; dini istismar eden terör örgütleri HTŞ, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Sekiz farklı ilçede 15 adrese baskın yapıldı.Söz konusu terör örgütleri adına faaliyetler yürüten ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.