İbrahim Yumaklı açıkladı! Kınık orman yangını kontrol altına alındı

Yaz mevsiminin gelmesiyle korkulan oldu.Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.Son olarak alev bir de İzmir'in iki ayrı ilçesinden yükselmeye başladı. Ödemiş ve Kınık ilçesinde orman yangını başladı.Dün ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi ile Ödemiş yangını söndürüldü.Gözler Kınık'a çevrilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan güzel haber geldi.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından #Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı.#Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda KONTROL ALTINA ALINDI.Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.Bölgedeki İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın için ekipler seferber oldu.Bölge halkının büyük korku yaşadığı ve yerleşim yerinin tehdit altında olduğu yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyeler harekete geçti.15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulması için havadan ve karadan müdahale edildi.Risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verilmişti.