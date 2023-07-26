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Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için harekete geçti. Partisini eleştiren gazeteciler için "Kimden para aldıklarını biliyorum" dedi. Ardından Halk TV ile olan bütün anlaşmalarını feshetti. Bunun üzerine fondaş medyada kavganın fitili ateşlendi… "Odatv'nin geliri nereden sorun" demesi üzerine Odatv ile Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi… Soner Yalçın, önce manşetten "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı" mesajını gönderdi. Ardından sosyal medyadan "Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi" dedi. Kavgaya Yurt Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu da girdi. Sosyal medyadan Soner Yalçın'a zor bir soru yöneltti: Reklam İstanbul'dan ayda 750 bin TL aldın mı?

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Ekleme: 26.07.2023 - 14:21 Güncelleme: 26.07.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından adeta savaş çıktı… Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketinin parti içinde destek bulmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu paniğe kapıldı.

KAVGA MEDYAYA TAŞINDI!

Başta milletvekilleri olmak üzere istifasını isteyen herkese savaş açtı. Kavga, medyaya da taşındı. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Halk TV, 'değişim' taraftarı yayın yapınca ortalık karıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile yapılan tüm sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı.

'KİMDEN MAAŞ ALDIKLARINI BİLİYORUM' DEDİ

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, 'Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine fondaş medyayı panik sardı. Hepsi birbirini hedef aldı.

Odatv'nin 'Kılıçdaroğlu'nun medyadaki beslemeleri açıklansın' haberini yapması üzerine Kemal Kılıçdaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel'in sorusunu yanıtladı.

ODATV'Yİ HEDEF ALDI

'Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum' diyerek Odatv'ye savaş açtı…

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!


HODRİ MEYDAN ÇIKIŞI

Bunun üzerine Odatv iddialarını sürdürdü, Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan çağrısı yaptı. Bugün yapılan 'Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan soru sormayı bırak belge açıkla...' başlıklı haberde, Odatv'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 yıldır kapalı olduğu vurgulandı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından hedef aldı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

'AKLINI KAYBETMİŞ GİBİ...'

Oldukça sert bir mesaj yayınlayan Soner Yalçın, 'Üzgünüm, Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP'yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor' ifadelerini kullandı.

Fondaş medyadaki kavgaya, bir dönem Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazeteci Ali Avcu da katıldı.

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

KAVGAYA O İSİM DE KATILDI

Soner Yalçın'ı hedef alan ve Odatv'nin açık açık Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığını vurgulayan Ali Avcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Soner Yalçın diyor ki 'Odatv'nin 15 yıl boyunca CHP ile maddi tek bir ilişkisi olmadı. Para peşinde olsaydık biz de sizin propaganda aparatınız olurduk' hatırlatması yaptı.

AYLIK 750 BİN TL İDDİASI

Ardından şu ifadeleri kullandı: Peki, Yalçın İBB ile doğrudan ilişkili şirket olan Reklam İstanbul'dan aldığın aylık 750 bin TL ne? Reklam İstanbul neden ODATV'ye KDV dahil aylık 750 bin TL veriyor…

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu size iftira atmıyor. Doğruları söylüyor. Bende size hodri meydan diyorum. Reklam İstanbul'dan aylık KDV dahil 750 bin TL almadığınızı söyleyebilir misiniz?

Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün akşam katıldığı bir televizyon programında başka kanalları da fonladıklarını itiraf etmişti. 'Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam' demişti.


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Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
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