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Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir haftada 251 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ekleme: 26.07.2023 - 11:36 Güncelleme: 26.07.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Ayvalık'ta 251 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17- 24 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik Ayvalık'ta 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 251 kaçak göçmen yakalandı. Onları yasa dışı yollarla başka ülkelere götürmeye çalıştığı belirtilen 5 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 4 kara aracı, 2 şişme bot, tekne motoru, 2 pompa, 45 litre benzin ve 22 can yeleği ele geçirildi.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organizatör oldukları şüphesiyle 2 kişinin de arandığı belirtildi.

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