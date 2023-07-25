Hudutlardan kaçış yok: Beş uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar bulunan 5 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan ve üzerlerinde 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız arama-tarama faaliyetinde, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma’ya teslim edildi" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız arama-tarama faaliyetinde, İran’dan ülkemize geçmeye çalışan ve 32,6 kilogram toz esrar taşıdığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma’ya teslim edildi" ifadelerine yer verildi.