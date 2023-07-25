Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!

Ev sahibi kira ilişkisinde 1 Eylül itibarıyla yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşmasının önemini vurguladı ve fahiş kira artışı ile ilgili son noktayı koydu.Kira artış oranının yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını aktaran Tunç, "Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışı azami yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı.Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu süre 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldı. Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek" diye konuştu.1 Eylül'de kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını belirten Tunç şunları söyledi:"Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor.Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."