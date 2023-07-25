Erzurum'da 15 Temmuz etkinliğinde fenalaşan AK Partili Başkan Eren hayatını kaybetti

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.Etkinlikte Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren de halka hitap etti.Kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Eren'den kötü haber geldi.Başkan Eren, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.