Adana'da 5.5 büyülüğünde deprem!

Türkiye 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketini yaşadı.Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken sabah saatlerinde korkutan bir haber daha geldi.AFAD, Adana'da deprem olduğunu açıkladı.Kozan ilçesinde sabah saat 08.44 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.5 olarak kaydedildi.Bir diğer yandan, depremin derinliği 11.27 kilometre olarak kaydedildi.Deprem, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.O paylaşımda şu ifadeler aktarıldı;Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir.Ayrıca Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da son durumu paylaştı.Karalar, şu cümleleri belirtti;Merkez üssü Kozan ilçemiz olan 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.