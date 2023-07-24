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Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak

Savunma sanayi alanında geliştirdiği projelerle dünyanın ilgisini çeken Türkiye, dünyadaki savaş konseptini değiştirecek yeni silahlar üretmeye devam ediyor. Son olarak Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde 'sürpriz etkisi' meydana getirecek.

Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak
Ekleme: 24.07.2023 - 10:04 Güncelleme: 24.07.2023 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak
Türkiye savunma sanayi alanında geliştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor.

Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde 'sürpriz etkisi' yaratacak.

Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE tarafından kendi öz kaynaklarıyla başlatılan UÇA Projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına GÖKÇE Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) ve akıllı hedef tespit ve mayın ateşleme birimi entegre edilerek, bunların taarruzi deniz mayınına dönüştürülmesini içeriyor.

Türkiye'nin başarısını kanıtlamış milli teknolojileri arasında yer alan GÖKÇE KGK ile MK serisi uçak bombaları atıldığı noktadan çok uzağa uçabilen ve hedefe hassas vuruş sağlayan sistemlere dönüşüyor.

Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak

Uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek

Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları (TİHA), UÇA'nın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üssü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek.

Tamamıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UÇA, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday bulunuyor.

Düşmana 'UÇA' sürprizi: Türkiye'nin yeni silahı ellerini kollarını bağlayacak
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