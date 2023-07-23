Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem bugün saat 13:48'te meydana geldi.
Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi olurken, derinliği 8,7 kilometre olarak kayda geçti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklarken, derinliğini 5 kilometre olarak verdi.
Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi olurken, derinliği 8,7 kilometre olarak kayda geçti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklarken, derinliğini 5 kilometre olarak verdi.