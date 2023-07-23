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Beyaz Gazete
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CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.

CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
Ekleme: 23.07.2023 - 11:55 Güncelleme: 23.07.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir toplantı gerçekleştirdi. CHP'li 214 belediye başkanının katıldığı toplantı oldukça hareketli geçti.

Toplantının ayrıntılarını yazan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, ilk ve en eleştirel konuşmayı Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un yaptığını söyledi.

'15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum'

Saymaz'ın aktardığına göre Uygun, 'Böyle devam edemeyiz. Ben bir dönemdir başkanım, bir daha da aday olmayacağım. 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Ben böyle düşünüyorsam siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız. Çekilin.' dedi.

'Lider de dahil değişim gerekiyor'

Fındıklı Belediye Başkanı Ercümet Çervatoğlu da 'Ben ilçemde yüzde 60'la kazandım. 46 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardık. Ancak başarısız olduk. Yenildik siz de kabul edin. Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor.' ifadelerini kullandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de partinin ikiye bölündüğünü vurgulayarak derhal buna müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu: Toplantıyı etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum

Toplantıda son söz ise kendi isteği üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi.

CHP kurmaylarıyla online toplantısına 'etik dışı' diyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İmamoğlu, 'Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Etik dışı olan nedir? Biz partililer içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem' diye konuştu.
Kılıçaroğlu'nun kendisine 'Değişim başlatacağız' sözü verdiğini anımsatan İmamoğlu, yalnızca MYK'nın değiştiğini söyleyerek 'Bu mu değişim?' diye sordu.
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