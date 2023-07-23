CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla birlikte yaptığı Zoom toplantısı, CHP'de büyük krize neden oldu.Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı.Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu'nun, 'Yaptığımız toplantı etik dışı değildi' dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun ayrıca 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' ifadesini kullandığı da öğrenildi.CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Yarkadaş toplantıdaki yaşananlara ilişkin şunları dedi:'İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor.Bakırköy Belediye Başkanı Bülent KerimoğluKılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi.Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor.'