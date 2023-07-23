  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, "Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor." sözlerine üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ayağa kalkıp laf attığını iddia etti. Yarkadaş, Kerimoğlu'nun konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp "Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım." dediğini aktardı.

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Ekleme: 23.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 23.07.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde partinin ağır toplarıyla birlikte yaptığı Zoom toplantısı, CHP'de büyük krize neden oldu.

Paniğe kapılan Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'yı topladı, ardından belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti

'BURADA SÖYLEYEMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEYİ ORADA SÖYLEMEDİM'

Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu'nun, 'Yaptığımız toplantı etik dışı değildi' dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun ayrıca 'Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim' ifadesini kullandığı da öğrenildi.

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti

BARIŞ YARKADAŞ'TAN FLAŞ İDDİA: O İSİM 'İBB BAŞKANLIĞINA ADAYIM' DEDİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş toplantıdaki yaşananlara ilişkin şunları dedi:

'İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.

Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi.

Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor.'

CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak
CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi 'trafik yoğunluğu' şikayetlerine neden oldu: 'Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı'
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sıcaklık daha da artacak...

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Threads'in çöküşü! 10 Kişiden 7’si geri dönmedi

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Karadeniz'de martı istilası: Sayıları giderek artıyor büyük tehlike oluşturuyor

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Denizdeki gizli tehlike: AFAD uyardı 'Köpüklenme varsa sakın girmeyin'

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...