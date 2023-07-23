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Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik

AK Parti, hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı. İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
Ekleme: 23.07.2023 - 09:06 Güncelleme: 23.07.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu strateji kurulunun önemli gündem maddelerinden biri İstanbul ve İstanbul seçimleri.

Kurul, İstanbul'da deprem riskinin azaltılmasının yanısıra yerel seçimin kazanılması için projeler üretmeye devam ediyor. Kurul daha önce İstanbul'un 5 önemli sorununu belirlemişti.

Göçmenler ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı.

Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

Son toplantıda, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği, depremden trafiğe birçok konunun bunun ardından hızla yoluna gireceği belirtildi.

İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için hazırlanan proje önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacak. Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek.

Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik

İşte hazırlanan tersine göç projesi:

HEDEF KİTLE EMEKLİLER

İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var.

Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı.

DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK EDİLECEK

Yazın memleketine gidenlerin sürekli burada kalması için bazı teşvik politikaları devreye sokulacak. Örneğin, evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, belli vergi teşvikleri, nakit para verilmesi gibi.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

AK Parti Ar-ge Başkanlığı, İstanbul seçmenini analiz eden bir kamuoyu araştırması hazırladı. İstanbul'da yaşayan seçmen profili çıkarıldı. Hangi şehirden geldiğinden, hangi motivasyon ile oy kullandığına kadar bakıldı.

Başkan Erdoğan'a da sunulacak araştırmaya göre İstanbul'da gösterilecek adaydan yapılacak propaganda çalışmalarına kadar birçok konuda yol haritası hazırlanacak.

Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
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