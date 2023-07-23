Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik

AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu strateji kurulunun önemli gündem maddelerinden biri İstanbul ve İstanbul seçimleri.Kurul, İstanbul'da deprem riskinin azaltılmasının yanısıra yerel seçimin kazanılması için projeler üretmeye devam ediyor. Kurul daha önce İstanbul'un 5 önemli sorununu belirlemişti.Göçmenler ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı.Son toplantıda, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği, depremden trafiğe birçok konunun bunun ardından hızla yoluna gireceği belirtildi.İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için hazırlanan proje önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacak. Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek.İşte hazırlanan tersine göç projesi:İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var.Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı.Yazın memleketine gidenlerin sürekli burada kalması için bazı teşvik politikaları devreye sokulacak. Örneğin, evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, belli vergi teşvikleri, nakit para verilmesi gibi.AK Parti Ar-ge Başkanlığı, İstanbul seçmenini analiz eden bir kamuoyu araştırması hazırladı. İstanbul'da yaşayan seçmen profili çıkarıldı. Hangi şehirden geldiğinden, hangi motivasyon ile oy kullandığına kadar bakıldı.Başkan Erdoğan'a da sunulacak araştırmaya göre İstanbul'da gösterilecek adaydan yapılacak propaganda çalışmalarına kadar birçok konuda yol haritası hazırlanacak.