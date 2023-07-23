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Beyaz Gazete
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5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi

5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist, Tunceli’de etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyon sonrası “Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek…” açıklamasını yaptı.

Ekleme: 23.07.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.07.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Terörle mücadelenin kahramanları, Tunceli'de terörist avına çıktı, yine eli dolu döndü...

Hem de bu kez şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarının sevk ve idaresinde, J-SİHA ve ANKA-S desteği ile JÖH ve Jandarma Komando Timleri'nin katılımıyla 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu gerçekleştirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma ile 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyondan görüntüler

Komandolar, operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınağa da girdi.

Burada da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyona ilişkin görüntüler de yayınlandı.

Ali Yerlikaya: Mücadelemiz sürecek

Bu arada başarılı geçen operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Resmi hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek…” dedi.
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