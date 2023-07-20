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Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan’dan ‘Liyakat Nişanı’ madalyası

TBMM Temsilcisi, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novk tarafından Macaristan Liyakat Nişanı madalyası takdim edildi

Ekleme: 20.07.2023 - 23:29 Güncelleme: 20.07.2023 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu’na Macaristan’dan ‘Liyakat Nişanı’ madalyası
Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, Türkiye eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Macaristan-Türkiye ikili ilişkilerinin gelişmesine kişisel katkıları ve bölgesel çatışmaların barışçıl çözümü için yaptığı üstün çalışmalar nedeniyle Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novk tarafından bir yıldızla Macaristan Liyakat Nişanı madalyası takdim edildi.

Çavuşoğlu'na 9 Ağustos 2019'da Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun), 5 Şubat 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk Nişanı" (Dostluq Ordeni), 25 Ağustos 2020 tarihinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Ukrayna Liyakat Nişanı, 10 Eylül 2020 tarihinde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından "Devlet Nişanı" ve 13 Ocak 2021'de de, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından "Hilal-e Pakistan" nişanı takdim edilmişti. Bu ödül Pakistan'ın bir sivile verilen ikinci en üst düzeyli nişanı.
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