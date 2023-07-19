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İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin soruya yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
Ekleme: 19.07.2023 - 11:55 Güncelleme: 19.07.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emirgan Korusu'nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'ne katıldı. Törenin ardından CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılmasına ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, toplantının gizli bir tarafı olmadığını, görüntüleri sızdıranın da araştırılacağını söyledi.

'200'E YAKIN TOPLANTIMIZ OLDU'

İmamoğlu, 'Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim. Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş… Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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