CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti. CHP içinde her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı. İşte kendi ağızlarından CHP'de parti içi darbeye hazırlanan İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirme planı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste 12 seçim kaybetmesi parti içinde koltuğunun sorgulanmasına neden olmuştu. Her fırsatta parti içinde değişim isteyenleri bastıran Kılıçdaroğlu bu sefer iyice köşeye sıkıştı.CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği darbe hazırlığı internete düştü.CHP'deki gelişmeler tam sürat devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.Bu gelişmeler yaşanırken YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri kimin kayda aldığı bilinmiyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden gerçekleştirdiği gizli toplantı ifşa oldu. İmamoğlu 'Birkaç hususta ilk planlamımızı yapmıştık. Hem parti meclis süreci ile ilgili bir zemin oluşturmaya karar vermiştik.Özellikle örgütte görevden alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. İkincisi özellikle alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi ya da olgunlaşabilir mi? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu.Bir ön görü zemini oluşacaktı. O konu da bir çalışma sürdürülecekti.' diyerek toplantıya başladı.Darbe toplantısına katılan isimlere süreci anlatan Ekrem İmamoğlu; 'O zaman parti meclisi süreci dengede gidiyor. Muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü bir aksiyona dönüşecek' dedi.Gökhan Günaydın ise 'Bülent bey burada bir metin hazırladı. Onun da aldığı imzalar var, benim de var. Şu için itibarıyla durum şudur: 7 kişi imzaladı.Sayıyorum izninizle: Bülent Tezcan. Tekin Bingöl, Gökhan Zeybek, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz önce ben metni zarf içinde Selin Hanım'a gönderdim. Onunla birlikte 8 kişi olacak. Bu akşam Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacak. Geriye Muharrem bey, Hakkı Suha Okay bey ve Yaşar Semra hanım kalacak. Böylece imza sayısı pazartesi akşam itibarıyla 15'i bulacak.' dedi.Görüntülerde CHP Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışmalar yapıldığı görülürken imza verenlerin imzalarını geri çekmemesi için de baskı yapıldığı anlaşılıyor.Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili, Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili, Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili, Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili, Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili, Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili, Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi, Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi, Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi, Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi, Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Sevgi Kılıç