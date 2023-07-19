Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor...Sıcak havalarda vatandaşın dikkatsizliği ve bilinçli yangınlar art arda felaketi getirdi.Son iki haftada farklı şehirlerdeki ormanlardan yükselen alevlerde binlerce hektarlık alan kül oldu.Yangınlardan etkilenen bir kent Çanakkale oldu.3 gündür büyük bir mücadelenin verildiği Çanakkale'den 52 saat sonra sevindiren haber geldi.Kızılkeçili köyünde başlayan ve büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.Havadan çekilen görüntülerde, birçok alanın kül olduğu gözler önüne serildi.Yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi.