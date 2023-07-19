Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi
Kentte 52 saat önce başlayan ve rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangın, 3 gün verilen mücadelenin sonunda söndürülmesiyle ortaya çıkan görüntü felaketin şiddetini gözler önüne serdi.
Türkiye yangınlarla mücadele ediyor...
Sıcak havalarda vatandaşın dikkatsizliği ve bilinçli yangınlar art arda felaketi getirdi.
Son iki haftada farklı şehirlerdeki ormanlardan yükselen alevlerde binlerce hektarlık alan kül oldu.
Yangınlardan etkilenen bir kent Çanakkale oldu.
3 gündür büyük bir mücadelenin verildiği Çanakkale'den 52 saat sonra sevindiren haber geldi.
Kontrol altına alındı
Kızılkeçili köyünde başlayan ve büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yanan alanlarla helikopterden görüntülendi
Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde, birçok alanın kül olduğu gözler önüne serildi.
Yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi.