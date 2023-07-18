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Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Kastamonu'da 135 kovandaki binlerce arı telef edildi. Güvenlik kameralarını izleyen arıcı, şoka girdi: Maskeli 2 kişi…

Ekleme: 18.07.2023 - 16:22 Güncelleme: 18.07.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı
Kestane ormanlarıyla kaplı bölgede kestane balı üretimi yapan Ali Oğuz ve Salim Şahiner'e ait arı kovanlarının bulunduğu bahçeye gece saatlerinde giren yüzleri maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalarla bütün kovanlara ilaç sıktı.

Sabah uyandığında kovanlardaki binlerce arının telef olduğunu gören Salim Şahiner, şoke oldu. Bahçedeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen bal üreticileri, arıların ilaçla telef edildiğini görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede arıların ilaçla telef edildiği tespit edildi. Olayın ardından Ali Oğuz ve Salim Şahiner, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Etrafı çitle çevrili bahçedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahısların görüntüleri de jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından şüphelilerin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

135 kovan arının yüzde 80'inin zehirlenerek telef edildiğini söyleyen kestane balı üreticisi Salim Şahiner, 'Elimizdeki video görüntülerinde, saat 1.34 sıralarında fotokapanların ve kameraların çektiği görüntülerde arılığa iki kişi girildiği görülüyor. İkisinin de sırtlarında 16 litrelik şarjlı ilaç pompalısı bulunuyor. Girişti elektrik bariyerimiz vardı. Elektriği kesip arılığa öyle giriyorlar. 135 kovan arıyı komple telef etmek için arılıkta ilaçlama yapıyorlar. Arılarımızın yüzde 80'i bu ilaçlamadan ötürü öldü. Rutin olarak bizler her gün arılığa gelip kontrollerde bulunuyoruz. İlaçla zehirlenen arılığımıza gittiğimizde de arıların uçmadığını, hareketsiz kaldığını fark ettik.

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Kovanların önleri komple arı ölüleriyle kapanmış. Arıların zehirlendiğini ve boğulmalardan ötürü de kovanların önünün arı ölüsüyle yığılı olduğunu gördük. İçeride kovanda kalan sağ arılarda dışarıya çıkamıyor. Olayın farkına varır varmaz hemen kovanların önlerini açtık. Ardından kamera görüntülerini izleyip baktığımızda iki kişinin arılığa girerek kovanları zehirlediğini gördük. Görüntüleri ve kameraları alıp İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunduk' dedi.

Yaşadıkları olay karşısında büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Şahiner, 'Şu anda edindiğimiz bilgilerde görüntülerin kriminal laboratuvara gönderildiği söylendi.

Arıların ölümleriyle ilgili İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri numune alarak nasıl bir ilaç ile zehirlendiklerini tespit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bizler böyle bir olay yaşamadık. Aynı köyde iki yıl öncede başka bir arkadaşın arılarının önleri alkol alınıp kapatıldığı söylendi. İnebolu'nun Dibek köyünde ne yazık ki böyle sıkıntıların ara sıra yaşandığını öğrendik' diye konuştu.


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