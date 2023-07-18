Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşıma zam yapıldı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, toplu taşımayı kullanan vatandaşlara da yansıdı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam görüşmesi için toplandı.Yapılan toplantıdan zam kararı çıktı.Daha önce tam biletin fiyatı 9.5 TL idi.Buna göre UKOME'de alınan kararla bu rakam 15 TL'ye çıkarıldı.İndirim bilet ise 4 TL'den 7.5'TL'ye yükseldi.Ayrıca UKOME tarafından alınan kararın 3 gün içinde uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.