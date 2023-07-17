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Türkiye’deki göçmen sayısı açıklandı

Göç İdaresi Başkanlığı, ülke genelinde göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu bildirdi.

Ekleme: 17.07.2023 - 09:47 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’deki göçmen sayısı açıklandıTürkiye’nin, kaç milyon göçmene ev sahipliği yaptığı belli oldu…

Göç İdaresi Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan abartılı göçmen sayılarını görünce, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Son sayı: 4 milyon 893 bin 752
Özellikle ülkelerindeki iç savaşlardan kaçan, Türk kolluk kuvvetlerinin yaşam alanlarındaki güvenliği sağlamasının ardından da geri dönüşleri hızlanan göçmenlerin çoğu gitmeyi tercih etti.

Son rakamlara göre ise ülkede ikametini devam ettiren 4 milyon 893 bin 752 göçmen kaldı.

Her hafta yayınlanıyor
Başkanlık, ayrıca verilerin 'goc.gov.tr' adresinden her hafta düzenli olarak yayınlandığı kaydetti.

Göç İdaresi Başkanlığı, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyadaki rakamlar gerçek değil"
Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayınlanan rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir...

Kapalı mahalle sayısı...
Öte yandan bugüne kadar yabancı sayısının Türk vatandaşı nüfusuna oranla yüzde 20'yi aştığı 1.169 mahallede yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydının kapatıldığını duyuran Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda ise İstanbul’da kapalı mahalle sayısının 54 olduğunu aktardı.
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