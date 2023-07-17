  • USD: 26,24 - 26,29
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

Şırnak’ta yapılan operasyonlarda Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Ekleme: 17.07.2023 - 16:41 Güncelleme: 17.07.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemelere el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7,37 gram metamfetamin, 14,03 gram eroin, 4 adet bong, 2,9 gram kubar esrar, bin 600 paket sigara, 53 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda; 35 kişi kaçakçılık, 13 kişi de asayiş, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.


Muğla Büyükşehir’den TOKİ’ye engel! Projelerin imar planlarını iptal ettirdi
Ekrem İmamoğlu ve İBB’den yürüyen merdiven çilesi! Vatandaştan tepki gecikmedi: Arıza değil eziyet
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket: Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon
Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor
Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Yunan Bakan'dan Ege'de sükunet için 2 formül: Fidan'ı işaret etti
Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale...
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş