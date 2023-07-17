  • USD: 26,24 - 26,29
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması askıya alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada, anlaşmanın bugünden itibaren yürürlükte olmayacağı belirtilirken, öne sürülen şartların yerine getirilmesi halinde anlaşmanın yeniden yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Ekleme: 17.07.2023 - 12:13 Güncelleme: 17.07.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na katılımının bugün itibariyle sona erdirildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmayacağı konusunda Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i bilgilendirdi.

BM ve Türkiye'nin öncülüğünde 2022 Temmuz ayında uygulamaya giren Tahıl Anlaşması, Ukrayna'daki savaşın bir küresel gıda krizi yaratmasının önüne geçmeyi hedeflemişti.

Kremlin, Rusya'nın anlaşmanın uzatılması için ortaya koyduğu şartların aylardır karşılanmadığını belirtirken, Anlaşmanın sona ermesinin Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırı ile ilişkili olmadığını vurguladı.

Açıklamada, Tahıl Anlaşması'nın sona erdirilmesi kararının Putin tarafından Kırım Köprüsü saldırısından önce alındığını hatırlattı.

1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinden bugüne kadar tahıl koridorundan 1000'den fazla gemi ile 33 milyon tona yakın tahıl taşındı. Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı

MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ GEÇEN TEMMUZDA KURULDU

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda konusunda yaşanan krizin çözülmesine yönelik Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla geçen yıl temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da 'Müşterek Koordinasyon Merkezi' kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.

Tahıl yüklü ilk gemi, 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında 1 Ağustos 2022'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktı.

Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Razoni' isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripoli Limanı'na hareket etti.

Razoni'den 4 gün sonra Panama bayraklı 'Navistar' İrlanda'ya, Malta bayraklı Rojen İtalya'ya, Türkiye bayraklı Polarnet Türkiye'ye Odessa ve Çernomorsk limanlarından 60 bin ton tahılı taşımak üzere ayrıldı.

Bunların ardından 'Mustafa Necati', 'Star Helena', 'Glory', 'Riva Wind', 'Sacura', 'Arizona', 'Ocean Lion', 'Rahmi Yağcı', 'Sormovskiy 121' adlı gemiler seyrine başladı.

Gemilerin büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı

İSTANBUL'DA KONTROL

İlk geminin 1 Ağustos 2022'deki hareketinden sonra, iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e, taşınan tahıl miktarı 800 bin tona ulaştı.

Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçme amacıyla varılan mutabakat, sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna'ya tahıl sevkiyatını da kapsıyordu.

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı 'Fulmar S' oldu. Gemi, 12 bin ton mısırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İzmir'e ulaştırdı.

'LİDER DİPLOMASİLİ' ÇÖZÜM

Gemilerin tahıl sevkiyatı sürerken Rusya, 29 Ekim 2022'de Sivastopol'daki saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye'deki makamlara iletti. Bunun üzerine Ukrayna limanlarından gemi çıkışı durduruldu.

Krizin daha da derinleşmesine engel olmak için Türkiye 'lider diplomasisi'ni harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşmelerinin ardından Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle sevkiyat 2 Kasım'da yeniden başladı. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldı.

İKİNCİ UZATMA KARARI

Söz konusu uzatma kararının dolmasına yakın mart ayının başında Türkiye, Ukrayna, Rusya askeri heyetleri ve BM temsilcileri, tahıl koridorunun temellerinin atıldığı İstanbul'daki Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından uzatma kararının süresinin dolduğu 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'tahıl koridoru'nun açık kalmaya devam edeceğini, anlaşmanın süresinin uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna'nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonra en önemli uzlaşma konusu olan anlaşmanın süresi bugün itibarıyla bitiyor. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.' dedi.

BİNDEN FAZLA GEMİ

İkinci uzatmanın süresi mayıs ayında dolarken Türkiye'nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yönelik anlaşma bir kez daha uzatıldı.

Mayıs ayında alınan iki aylık uzatma kararı bugün dolarken, anlaşma gereği taraflardan birinin itirazı olmaması durumunda tahıl koridoru faaliyetine devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, '17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir.' ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket: Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon
Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor
Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Yunan Bakan'dan Ege'de sükunet için 2 formül: Fidan'ı işaret etti
Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale...
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan 'şeytani zekası var' diyerek o ismi açıkladı
PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş