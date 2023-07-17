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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası 9 Ekim'e ertelendi

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın duruşması, Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine 9 Ekim'e ertelendi.

Ekleme: 17.07.2023 - 12:15 Güncelleme: 17.07.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davası 9 Ekim'e ertelendi
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklular Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi.

Kadir İstekli'nin avukatı duruşmada istifa ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Daha önce iki kere ertelenen karar duruşması, 5'inci celsesinde de son bulmamış oldu.

İDDİALAR NELER?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiği iddialarının geçtiğimiz yıl aralık ayında ortaya çıkması büyük infiale yol açmıştı.

Şimdi 25 yaşında olan H.K.G. suç duyurusunda, Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikâhla evlendirildiğini, şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlatmıştı.

Cinsel ilişkinin kendisine İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini söyleyen H.K.G., çektiği ses kayıtlarını da delil olarak sunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadir İstekli hakkında, "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 gün, H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edilmişti.
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