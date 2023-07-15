  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Ekleme: 15.07.2023 - 22:57 Güncelleme: 15.07.2023 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

İstanbul

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

İZMİR

İzmir'de Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken program saygı ve İstiklal Marşı, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.

Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi mehteran konseri gerçekleşti.

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi.

Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe mehteran ekibi de eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik yapılan dua ile devam etti.

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

Rize

Rize'de şehitleri anma yürüyüşü için Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan kalabalık 100 metrelik Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Daha sonrasında meydanda yüzlerce kişinin katılımıyla saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu.

Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri

15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde de 81 ilin tüm Türkiye'de selalar okundu
Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri
Zekai Aksakallı 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferi
15 Temmuz şehitleri Ayasofya'da dualarla anıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı
'Erdoğan bitti demeden bitmez!' Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken SMS! Ne 15 Temmuz dedi ne de FETÖ
Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez
Bakan Fidan: FETÖ’ye dünyayı dar etmeye devam edeceğiz
Ekrem İmamoğlu’a büyük şok... Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapattı: Değişime gerek yok
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

ASELSAN düşman füzesini kör edecek

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hatay’da korkunç olay! 77 küçükbaş hayvan telef oldu!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı