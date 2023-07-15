  • USD: 26,14 - 26,19
  • EURO: 29,34 - 29,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Darbeye geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden 251 şehit ise unutulmadı, unutulmayacak. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendireren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.

Ekleme: 15.07.2023 - 13:39 Güncelleme: 15.07.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.

PİŞKİN ÇIKIŞI HALA HAFIZALARDA

Söz konusu kareler hala akıllardayken, Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında pişkin ifadeler kullanması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı' demişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca; 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. Kılıçdaroğlu, 'Mahkeme kararı ile beraat edenler hakkında takipsizlik kararı verilenler ya da soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı, geliyor gelmekte olan.' ifadelerini kullandı.

'FETÖ' DEMEYE DİLİ VARMADI!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un 'tiyatro' olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendireren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı

Kılıçdaroğlu'nun, 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı

'OHAL' YASASINI DİKTATÖRLÜK OLARAK NİTELENDİRDİ

FETÖ ile etkin mücadele için çıkartılan OHAL yasasını diktatörlük olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu; Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız' ifadelerine yer verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı
Üniversite kayıtlarında harç yalanı: YÖK’ten o iddialar hakkında açıklama…
ABB’yi İflas ettiren Yavaş’ın Borçlanma Talebine Tepki Yağdı
Bakanlardan 15 Temmuz paylaşımları: Karanlık oyunlar destansı direnişle bozuldu
Darbecilerin asıl hedefi Erdoğan’dı: Millet liderine lider milletine sahip çıktı
Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak: O günkü ruh ve bilinçle meydanlara
Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da bir numaralı gündem: 2 önemli talep...
Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı
Ankara’nın durumu içler acısı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a sert tepki!
MİT'ten nokta operasyon! 40 sivilin katili etkisiz hale getirildi
15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz
Güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla devam
Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimizi bölemeyeceksiniz
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Belediyeyi iflasa sürükledi: Mansur Yavaş ABB’yi batırdığını itiraf etti
Başkan Erdoğan'dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak
AK Partili Çankırı’dan Başkan Soyer’e: Biz hizmet ederiz siz şov yaparsınız
Orta kalibre top KIZILELMA ve ATAK-2'ye güç katmaya hazırlanıyor
Tanju Özcan partiden ihraç edileceğini öğrendi! Bu zevki onlara tattırmayacağım istifa edeceğim...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te kan donduran olay: Yürüyen merdiven altında bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

İstanbul Boğazı üzerine kahverengi toz bulutu çöktü

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

Herkes orada define arıyor: Asırlar önce oyuldu ama sebebi bilinmiyor!

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

WhatsApp kanallar özelliğini bazı ülkelerde yayınladı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı

Hırsız su samuru ortalığı karıştırdı: Yetkililer arama çalışması başlattı