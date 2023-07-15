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Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında konuştu. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na '15 Temmuz' göndermesinde bulundu. Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz. FETÖ'cüler tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar" dedi. Erdoğan, "Bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Ekleme: 15.07.2023 - 21:11 Güncelleme: 15.07.2023 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz göndermesi: Tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Beylerbeyi'nde düzenlenen programda önemli mesajlara yer verdi. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarının vurgusunu yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tarihi gecedeki tutumuna ayrı bir parantez açtı.

"BÜYÜK BİR DESTAN YAZDIK"

Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı bir darbe gecesini püskürtmekle kalmadık, büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçakla teslim alınamayacağını tüm dünyaya deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu yeniden hatırlattık. Nasıl birlik olunacağını nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Bağımsızlık söz konusu olunca nasıl kenetlenildiğini gösterdik. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, şeref madalyamızdır. 81 vilayetin tamamı eşine az rastlanır bir direnişe sahne oldu. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutmayız.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: TANKLARIN ARASINDAN SIYRILIP GİTTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ

Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz. FETÖ'cüler tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti. Ülkemiz topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. TBMM, MİT, Özel Harekat Başkanlığı ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı.

Birileri Kandil'den destek alıyor. Ne diyorlar: Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız. Biz milletimizle yan yanayız onlar Kandil'le. İşte aramızdaki fark bu. NATO Zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ilan ettik.
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