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Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında tüm yurtta hem gururla hem de hüzünle anılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen programa katıldı. Halk ile bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Ekleme: 15.07.2023 - 18:32 Güncelleme: 15.07.2023 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Beylerbeyi'nde düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm İstanbul'a tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde yine tek yürek tek bileğiz. Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Terörle mücadeleden sınırlarımızın ötesinde yürüttüğümüz hareketlara kadar tüm operasyonlarda gözünü kırpadan şehadete koşan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Kalkışmanın ilk anından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen tüm vatandaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üzerinde olanların çok daha fazlası bu toprakların altında yatıyor. Onların canlarına kast edenleri unutmamak bizim görevimizdir. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15 16 yaşındaki çocuklar toprağa düşerken bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.

'70 YIL DA GEÇSE 15 TEMMUZ'UN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Unutulan ihanetin çok daha kalleş bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u, şehitlerimizi anıyoruz. Gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan hainlere öfkemizi diri tutacağız.

'NASIL TEK YÜREK HALİNE GELİNECEĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı bir darbe gecesini püskürtmekle kalmadık, büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçakla teslim alınamayacağını tüm dünyaya deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu yeniden hatırlattık. Nasıl birlik olunacağını nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Bağımsızlık söz konusu olunca nasıl kenetlenildiğini gösterdik. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, şeref madalyamızdır. 81 vilayetin tamamı eşine az rastlanır bir direnişe sahne oldu. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanınmı unutmayız.

'BUNLAR KORKAKTIR, BUNLAR PISIRIKTIR, BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ'

Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz. FETÖ'cüler tankların arasından Bay Bay Kemal'i aldılar Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti. Ülkemiz topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. TBMM, MİT, Özel Harekat Başkanlığı ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı.

'15 TEMMUZ'UN SULANDIRILMASINA NE BİZ NE DE MİLLETİMİZ İZİN VERMEYECEKTİR'

15 Temmuz'u anlayamayanlar, 'Ankara'yı bombalayan bizden olamayız' diyerek sokaklara akan bu milleti anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, varlığımızı şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir.

Birileri Kandil'den destek alıyor. Ne diyorlar: Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız. Biz milletimizle yan yanayız onlar Kandil'le. İşte aramızdaki fark bu. NATO Zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ilan ettik.
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